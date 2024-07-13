В Орловской области установят новый пункт весогабаритного контроля

Его оборудуют на трассе "Болхов – Мценск – Новосиль".

В Орловской области объявили электронный аукцион на выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля. Его оборудуют на трассе "Болхов – Мценск – Новосиль" в Мценском районе. Заявок от претендентов ждут до 29 июля.



Начальная цена установлена на отметке в 137 миллионов рублей. Работы подрядчик будет вести с 1 января по 30 сентября 2025-го года.



В рамках соглашения обустроят подъезд к пункту весогабаритного контроля, а также оборудуют сам комплекс – его оснастят средствами вычислительной техники.