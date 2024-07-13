В Орловской области установят новый пункт весогабаритного контроля

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10:00, 13 июля 2024 года
В Орловской области установят новый пункт весогабаритного контроляЕго оборудуют на трассе "Болхов – Мценск – Новосиль".
В Орловской области объявили электронный аукцион
на выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля. Его оборудуют на трассе "Болхов – Мценск – Новосиль" в Мценском районе. Заявок от претендентов ждут до 29 июля.
Начальная цена установлена на отметке в 137 миллионов рублей. Работы подрядчик будет вести с 1 января по 30 сентября 2025-го года.
В рамках соглашения обустроят подъезд к пункту весогабаритного контроля, а также оборудуют сам комплекс – его оснастят средствами вычислительной техники.
Артем Ежаков