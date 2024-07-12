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21:00, 12 июля 2024 года Историческое здание в центре Орла планируют отремонтировать к середине сентября Подрядчики обещают увеличить темпы работ.







В 2024 году в Орле капитально отремонтируют 80 многоэтажных жилых домов. В настоящее время бригады заняты ремонтом фасадов и кровли.



Обновление ждет и историческое здание в центре Орла, расположенное на улице Гостиной. На ремонт объекта культурного наследия мэрия выделила 28 миллионов рублей. Однако пока работы идут медленнее, чем планировалось.



Подрядчики обещают завершить ремонт к середине сентября. В случае, если подрядная организация не выполнит свои обязательства в срок, договор с ней будет расторгнут в одностороннем порядке.





Владимир Маряшин



