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8:45, 15 июля 2024 года В ОГАУ имени Парахина выпускникам вручили дипломы В этом году университет выпускает 1300 студентов.



Фото: пресс-служба областного Совета

В Орловском государственном аграрном университете имени Парахина состоялась торжественная церемония вручения дипломов. 1300 выпускников получили высшее образование и теперь пополнят ряды строителей, животноводов, агрономов, экономистов и биотехнологов.



Выпускников, педагогов и родителей поздравили почетные гости, среди которых был спикер областного Совета Леонид Музалевский. Он подчеркнул, что 88% выпускников аграрного вуза уже нашли работу в реальном секторе экономики. Большинство из них уже точно знают, куда пойдут работать после выпуска. Многие планируют продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре.











