В ОГАУ имени Парахина выпускникам вручили дипломы

В Орловском государственном аграрном университете имени Парахина состоялась торжественная церемония вручения дипломов. 1300 выпускников получили высшее образование и теперь пополнят ряды строителей, животноводов, агрономов, экономистов и биотехнологов.
Выпускников, педагогов и родителей поздравили почетные гости, среди которых был спикер областного Совета Леонид Музалевский. Он подчеркнул, что 88% выпускников аграрного вуза уже нашли работу в реальном секторе экономики. Большинство из них уже точно знают, куда пойдут работать после выпуска. Многие планируют продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре.