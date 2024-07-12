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20:00, 12 июля 2024 года В Орле бывшую сотрудницу налоговой оштрафовали за взятку Обвиняемая лично получила от орловца 460 тысяч рублей.



Фото: архив

В Орле суд вынес приговор бывшему налоговому инспектору. Женщину обвиняют в получении взятки в размере 460 тысяч рублей. Следствие и суд установили, что противоправное действие она совершила 1 сентября 2023 года. За взятку сотрудница налоговой службы должна была не включать компанию жителя города Орла в планы выездных налоговых проверок на ближайшие пять лет. СУ СК России по Орловской области, собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Как сообщили , собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей. Кроме того, в течение пяти лет она не сможет занимать должности на государственной службе.





