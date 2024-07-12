Главная » Новости



20:30, 12 июля 2024 года В Орле на пляжах Светлой жизни и Оки снова можно купаться Стали известны результаты новых исследований Роспотребнадзора.





В Орловской области Роспотребнадзор снова проверил пляжи, разрешенные для купания. Как сообщили в ведомстве, вода не соответствует требованиям на пляжах на Неручанском водохранилище в деревне Васильевка, на реке Липовец в деревне Юдинка, на пруду Андриабуж, на реке Кшень в селе Сергиевское, на реке Лесная Ливенка в деревне Семенихино, на пруду Новый Беленький.



Пляжи на Светлой жизни и Оке из запретного списка исключены.



Также приостановлена работа зон отдыха на пруду в селе Ретяжи, на пруду Новый Беленький, на озере Старосельское, на реке Мох.



Администрациям Свердловского, Покровского, Орловского, Ливенского и Малоархангельского районов направлены предписания о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.





Артем Ежаков



