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14:00, 13 июля 2024 года Орловцы могут помочь юной Оле пройти лечение в Москве 80 тысяч уже собрали – нужно еще 160 тысяч.







Уже много лет "Русфонд" вместе с ГТРК "Орел" проводят совместную благотворительную акцию – помогают нуждающимся детям. Сегодня поддержка земляков нужна девятилетней Оле Калугиной. Девочка не только инвалид, но и сирота, а ей требуется дорогостоящее лечение. 80 тысяч уже собрали – нужно еще 160 тысяч. Протянуть руку помощи может каждый. С рождения девочка перенесла вирусный энцефалит. Как последствие – спастический левосторонний гемипарез и эпилепсия. Левая часть тела практически не работала.



Началось лечение и реабилитация. Ребенка возили в медицинские центры в Москву, Санкт-Петербург, в Белгород. Но в 2017-м году случилась еще одна беда – родители трагически погибли. Осиротевшие сестра с братом остались под опекой бабушки.

Большой эффект может дать высокотехнологичное лечение в институте медицинских технологий в Москве. Девочке назначили реабилитационное лечение. Но оно стоит 240763 рублей. У бабушки таких денег нет.





Татьяна Тимохина



