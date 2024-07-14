Прихожане орловского храма отправили на фронт медицинские рюкзаки

|
|Главная » Новости
18:00, 14 июля 2024 года
Прихожане орловского храма отправили на фронт медицинские рюкзакиТакже бойцам передали компактные носилки, сухие пайки и сладости.
Фото: Орловская митрополия
Приход храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" города Орла отправил гуманитарную помощь в зону проведения СВО. В этот раз большую часть груза составили медицинские рюкзаки. Они позволяют военным санитарам оказывать первую помощь прямо на поле боя.
Как рассказали
в Орловской митрополии
, один такой рюкзак дает возможность медицинскому работнику спасти четырех человек с тяжелыми ранениями или около восьми человек с легкими ранениями.
Помимо медицинских принадлежностей, военным передали компактные носилки, сухие пайки и сладости. Транспортную помощь в доставке груза оказали волонтеры "Русской общины".