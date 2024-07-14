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18:00, 14 июля 2024 года Прихожане орловского храма отправили на фронт медицинские рюкзаки Также бойцам передали компактные носилки, сухие пайки и сладости.



Фото: Орловская митрополия

Приход храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" города Орла отправил гуманитарную помощь в зону проведения СВО. В этот раз большую часть груза составили медицинские рюкзаки. Они позволяют военным санитарам оказывать первую помощь прямо на поле боя. Орловской митрополии, один такой рюкзак дает возможность медицинскому работнику спасти четырех человек с тяжелыми ранениями или около восьми человек с легкими ранениями. Как рассказали , один такой рюкзак дает возможность медицинскому работнику спасти четырех человек с тяжелыми ранениями или около восьми человек с легкими ранениями. Помимо медицинских принадлежностей, военным передали компактные носилки, сухие пайки и сладости. Транспортную помощь в доставке груза оказали волонтеры "Русской общины".





