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18:00, 12 июля 2024 года Орловские фотографы принимают поздравления с профессиональным праздником Эва Стасюлевич познакомит вас с тремя разными, но очень талантливыми мастерами.







Ежегодно 12 июля отмечается День фотографа. Свои мастера есть и в Орловской области.



Эва Стасюлевич познакомит вас с тремя разными, но очень талантливыми фотографами: мастером фоторепортажа Андреем Сасиным, Анной Зелениной, снимающей не портрет или пейзаж, а впечатления, настроение, жизнь в моменте, а также анималистом Дмитрием Голубевым – тем фотографом, который, как в известном мультфильме, полдня бегает за зайцем, чтобы его снять, а еще полдня, чтобы фотографию отдать.





Эва Стасюлевич



