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11:00, 14 июля 2024 года Доля плохой воды в Орловской области остается на прежнем уровне В Роспотребнадзоре подвели итоги мониторинга за первое полугодие 2024-го года.





В первом полугодии 2024-го года в Орловской области исследовано 3518 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели и 5167 проб на микробиологические показатели.



Доля не отвечающих гигиеническим нормативам проб составила 1,7% по микробиологическим показателям и 13,4% по санитарно-химическим показателям. Эти цифры остались на уровне 2023-го года.



Как отметили в Роспотребнадзоре, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения, составляет 94,2%, для городского населения – 95,2%.





Артем Ежаков



