Доля плохой воды в Орловской области остается на прежнем уровне

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11:00, 14 июля 2024 года
Доля плохой воды в Орловской области остается на прежнем уровнеВ Роспотребнадзоре подвели итоги мониторинга за первое полугодие 2024-го года.
В первом полугодии 2024-го года в Орловской области исследовано 3518 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели и 5167 проб на микробиологические показатели.
Доля не отвечающих гигиеническим нормативам проб составила 1,7% по микробиологическим показателям и 13,4% по санитарно-химическим показателям. Эти цифры остались на уровне 2023-го года.
Как отметили в Роспотребнадзоре, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения, составляет 94,2%, для городского населения – 95,2%.
Артем Ежаков
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