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18:30, 12 июля 2024 года В Орле началась приемка дворов В ходе работ по благоустройству недостатков не выявлено.



Фото: администрация города Орла

12 июля в городе Орле началась приемка дворов, которые были отремонтированы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В приемке участвовали заместитель мэра Орла Алексей Степанов, представители заказчика и подрядной организации, а также жители многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба орловской мэрии. Степанов отметил, что в ходе работ по благоустройству дворовых территорий не было выявлено никаких недостатков. Асфальтовое покрытие уложено качественно. Теперь скамейки, урны и фонари над подъездами принадлежат жителям. Они должны следить за их состоянием и поддерживать в надлежащем техническом состоянии вместе с управляющими организациями, которые обслуживают дома.





