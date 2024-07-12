Грядущие выходные в Орловской области будут жаркими

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19:30, 12 июля 2024 года
Грядущие выходные в Орловской области будут жаркимиСтолбики термометров достигнут отметки 34 градусов тепла, местами возможны дожди и грозы.
Орловский гидрометцентр дал прогноз погоды на грядущие выходные. Синоптики ждут жару до 34 градусов тепла, а также кратковременные дожди и грозы.
13 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днем жара от 28 до 33 градусов.
14 июля днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса тепла, днем от 29 до 34 градусов.
15 июля днем также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. От 17 до 22 градусов будет ночью, днем воздух прогреется до отметок в 28 до 33 градусов.
Артем Ежаков
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