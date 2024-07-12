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12:28, 12 июля 2024 года Орловчанку осудят за едва не упавшего с балкона ребенка Женщину обвиняют в том, что она оставила девочку одну в квартире и ушла по своим делам.





Орловчанку осудят по статье "оставление без помощи лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству". Об этом сообщили в прокуратуре.



Инцидент случился 27 апреля на улице Сурена Шаумяна в Орле. Следствие считает, что женщина оставила четырехлетнюю девочку одну в квартире и ушла по своим делам. Предоставленный сам себе ребенок оказался на деревянном карнизе балкона. Девочку спасли сотрудники МЧС.





Артем Ежаков



