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12:00, 13 июля 2024 года В Орловской области госавтоинспекторы помогли спасти Жорика Шпица и его хозяйку доставили в ветлечебницу на служебной машине.





Видео: УМВД России по Орловской области

Старшие лейтенанты полиции Иван Колосов и его коллега Павел Мальцев помогли спасти шпица Жорика. Его хозяйка гостила в Кромском районе, когда хозяйке стало плохо.



Увидев беду, женщина взяла любимца и поехала в ветлечебницу, но по пути Жорику стало хуже. Заметив на дороге инспекторов, она обратилась за помощью. С разрешения дежурного полицейские посадили женщину и собаку в служебную машину и довезли их до ветеринаров. Как оказалось, Жорик получил тепловой удар.



Позднее женщина поблагодарила полицейских за помощь.





Артем Ежаков



