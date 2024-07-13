В Орловской области госавтоинспекторы помогли спасти Жорика
Шпица и его хозяйку доставили в ветлечебницу на служебной машине.
Видео: УМВД России по Орловской области
Старшие лейтенанты полиции Иван Колосов и его коллега Павел Мальцев помогли спасти шпица Жорика. Его хозяйка гостила в Кромском районе, когда хозяйке стало плохо.
Увидев беду, женщина взяла любимца и поехала в ветлечебницу, но по пути Жорику стало хуже. Заметив на дороге инспекторов, она обратилась за помощью. С разрешения дежурного полицейские посадили женщину и собаку в служебную машину и довезли их до ветеринаров. Как оказалось, Жорик получил тепловой удар.
Позднее женщина поблагодарила полицейских за помощь.