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16:30, 12 июля 2024 года
В Ливнах появится аллея сказокМастера уже делают скульптуры.
Видео предоставлено ТК "Принт-ТВ" (г. Ливны)
В Ливнах появится аллея сказок. Импровизированная мастерская по созданию сказочных персонажей находится под открытым небом в центре парка Славянский сад. Этим занимаются трое резчиков.
Будут созданы три поляны: домовая, лесная и водяная. Они разместятся за торговым центром в Славянском саду. Там уже расчищают территорию.
Аллея будет открыта к 7 сентября.
При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
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