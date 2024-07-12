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16:30, 12 июля 2024 года В Ливнах появится аллея сказок Мастера уже делают скульптуры.





Видео предоставлено ТК "Принт-ТВ" (г. Ливны)

В Ливнах появится аллея сказок. Импровизированная мастерская по созданию сказочных персонажей находится под открытым небом в центре парка Славянский сад. Этим занимаются трое резчиков.



Будут созданы три поляны: домовая, лесная и водяная. Они разместятся за торговым центром в Славянском саду. Там уже расчищают территорию.



Аллея будет открыта к 7 сентября.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



