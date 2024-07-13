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11:00, 13 июля 2024 года Орловцам рассказали о новых изменениях и поправках в финансовой сфере Они вступили в силу с 1 июля в финансовой сфере — оформить кредит теперь будет сложнее, а вот выбраться из долговой ямы, наоборот, проще.







Ряд изменений и поправок вступили в силу с 1 июля в финансовой сфере: оформить кредит теперь будет сложнее, а вот выбраться из долговой ямы, наоборот, проще. О том, что изменится в банковской системе, рассказала в интервью ГТРК "Орел" начальник юридического отдела отделения "Банка России" по Орловской области Любовь Логинова.





Екатерина Габова



