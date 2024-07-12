Молодой орловец оказался в больнице после ночной поездки на мотоцикле
Он съехал с дороги и врезался в смотровой колодец.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
Во втором часу ночи 12 июля в поселке Вязки парень 2006 года рождения попал в аварию на незарегистрированном мотоцикле "Иж Планета". Как уточнили в региональном управлении Госавтоинспекции, прав у парня также не было.
Водитель съехал с дороги и врезался в смотровой колодец.
Мотоциклиста отпустили после медосмотра. Его пассажира 2005-го года рождения госпитализировали.