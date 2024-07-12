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15:30, 12 июля 2024 года Молодой орловец оказался в больнице после ночной поездки на мотоцикле Он съехал с дороги и врезался в смотровой колодец.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Во втором часу ночи 12 июля в поселке Вязки парень 2006 года рождения попал в аварию на незарегистрированном мотоцикле "Иж Планета". Как уточнили в региональном управлении Госавтоинспекции, прав у парня также не было.



Водитель съехал с дороги и врезался в смотровой колодец.



Мотоциклиста отпустили после медосмотра. Его пассажира 2005-го года рождения госпитализировали.





Артем Ежаков



