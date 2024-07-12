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14:00, 12 июля 2024 года Бывшего главного специалиста орловского УКСа осудили за недосмотр за подрядчиком Его приговорили к двум годам условно.





Бывшего главного специалиста управления капитального строительства города Орла приговорили к двум годам условно за превышение должностных полномочий. Также ему на аналогичный срок запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на государственной службе и в органах местного самоуправления.



Как рассказали в прокуратуре, осужденный подписал представленные подрядчиком акты освидетельствования скрытых работ по благоустройству территории многоквартирного дома в Северном районе, выполнение которых фактически не контролировал. Последние были выполнены с низкими нормативными показателями и нарушением технологии, но в акты подрядчик внес сведения о том, что работы сделаны в полном объеме и в соответствии со сметой.





Артем Ежаков



