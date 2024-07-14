Кромскую среднюю школу ждет многомиллионный ремонт
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На сайте Госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта здания Кромской средней общеобразовательной школы. Начальная цена превышает 65 миллионов рублей. Заявок ждут до 19 июля.
Сроки выполнения ремонта в контракте указаны с 8 января по 31 октября 2025-го года. Гарантия в целом составит пять лет.
Контрактом предусмотрены отделочные работы стен, полов, потолков и перегородок, замена дверей, окон, ремонт входных групп, фасада, цоколя и отмостки.
Также прописаны электромонтажные работы, ремонт канализации, системы отопления, монтаж датчиков пожарной сигнализации.