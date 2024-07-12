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12:58, 12 июля 2024 года Орловцы передали на южное направление СВО баню на колесах Попариться в ней десантники смогут со дня на день.







Орловцы передали мобильную баню на южное направление СВО. Попариться в ней десантники смогут со дня на день.



Посылку собирал региональный Союз десанта и спецподразделений, представители одного из медицинских центров Орла.



Баня в разобранном виде на Орловщину приехала из Курска, а за сборку и установку на шасси в ответе были сотрудники завода Медведева. В бане на колесах есть все, что есть в классической бане – парилка, предбанник и душевая.



Еще в посылку вошли маскировочные сети, огнетушители и пила. На место груз прибудет уже в эти выходные.





Юлия Опанасюк



