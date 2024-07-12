Главная » Новости



11:00, 12 июля 2024 года В Орловской области ввели карантин по оспе овец и коз Неблагополучным признан участок в Сосковском районе.





В Орловской области ввели карантин по оспе овец и коз. Соответствующий документ опубликован на региональном информационном портале.



Эпизоотическим очагом по болезни признана территория личного подсобного хозяйства в деревне Шаховцы. Неблагополучной названа территория, прилегающая к очагу в радиусе трех километров.



Этим же документом утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага оспы овец и коз и предотвращению распространения возбудителя болезни.





Артем Ежаков



