Орловцы стали чаще обращаться к медикам из-за укусов животных
При этом бешенство у людей в регионе уже несколько лет не диагностируется.
За первое полугодие 2024-го года в Орловской области в больницы по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось 1317 человек. Это на 78 случаев больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Статистику представили в региональном управлении Роспотребнадзора.
На долю нападений собак в январе – июне пришлось 933 случая. В процентном соотношении здесь есть незначительное уменьшение – на 0,1%.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что бешенство у людей в регионе уже несколько лет не диагностируется.