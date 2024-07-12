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10:22, 12 июля 2024 года Орловцы стали чаще обращаться к медикам из-за укусов животных При этом бешенство у людей в регионе уже несколько лет не диагностируется.





За первое полугодие 2024-го года в Орловской области в больницы по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось 1317 человек. Это на 78 случаев больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Статистику представили в региональном управлении Роспотребнадзора.



На долю нападений собак в январе – июне пришлось 933 случая. В процентном соотношении здесь есть незначительное уменьшение – на 0,1%.



В Роспотребнадзоре подчеркнули, что бешенство у людей в регионе уже несколько лет не диагностируется.





Артем Ежаков



