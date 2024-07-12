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9:30, 12 июля 2024 года Денис Казаков назначен на должность Хотынецкого межрайонного прокурора Его уже представили коллегам, руководителям поднадзорных органов и суда.



Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Денис Казаков назначен на должность Хотынецкого межрайонного прокурора. Его уже представили коллегам, руководителям поднадзорных органов и суда. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.



Денису Казакову 32 года. Имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры Орловской области служит семь лет. Зарекомендовал себя юридически грамотным, ответственным и принципиальным работником.





Артем Ежаков



