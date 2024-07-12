Денис Казаков назначен на должность Хотынецкого межрайонного прокурора
Его уже представили коллегам, руководителям поднадзорных органов и суда.
Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области
Денис Казаков назначен на должность Хотынецкого межрайонного прокурора. Его уже представили коллегам, руководителям поднадзорных органов и суда. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Денису Казакову 32 года. Имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры Орловской области служит семь лет. Зарекомендовал себя юридически грамотным, ответственным и принципиальным работником.