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8:45, 12 июля 2024 года В Орле после инцидента с ребенком в детском саду №97 уволили воспитателя Уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский продолжает держать ситуацию на контроле.





В Орле после инцидента с ребенком в детском саду №97 уволили воспитателя. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский продолжает держать ситуацию на контроле.



Напомним, что в июне правоохранители проверяли информацию о ненадлежащем обращении с воспитанником и применении воспитателем физической силы к ребенку. Видео начало распространяться по городским пабликам в социальных сетях 18 июня.

"В рамках мониторинга получена необходимая информация для выездов в детские сады города Орла в защиту прав детей. По имеющимся сведениям, с одним из воспитателей детского сада №97, фигурирующем на видео с происшествием, трудовой договор расторгнут", – заявил Домогатский в своем тг-канале. Ранее уполномоченный заявил, что инициирует комплексную проверку работников детских садов на соответствие занимаемым должностям.





Артем Ежаков



