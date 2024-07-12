Главная » Новости



21:00, 11 июля 2024 года Орловская мука покорила китайских потребителей Делегация из Поднебесной собирается на Орловщину, чтобы лично убедиться в качестве продукции.







В Орловской области начался сбор урожая зерновых. Первыми в поля вышли ливенские аграрии. Готовятся к страде и в Свердловском районе, где выращивают пшеницу без использования стимуляторов роста и средств защиты растений.



Из такой пшеницы производят органическую муку. Недавно орловской экопродукцией заинтересовались на международной выставке в Китае. Теперь делегация из Поднебесной планирует посетить Орловщину, чтобы лично убедиться в высоком качестве продукции.





Анна Вайсергисер



