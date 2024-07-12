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20:30, 11 июля 2024 года Тысячи индийцев едут в Орел за высшим образованием Наибольшей популярностью у иностранцев пользуется ОГУ имени Тургенева.



Фото: архив

Около трех тысяч студентов из Индии получают высшее образование в ОГУ имени Тургенева, что сравнимо с населением города Новосиль в Орловской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Госдумы Ольга Пилипенко.



Особенно популярен среди граждан Индии медицинский институт ОГУ. А наиболее востребованным является хирургическое направление. Такой интерес во многом обусловлен тем, что обучение в университете ведется на двух языках – русском и английском.



По мнению Ольги Пилипенко, в перспективе Орел может стать одним из центров международного обмена. Этому поспособствует строительство межвузовского кампуса на базе ОГУ имени Тургенева. Здесь будут созданы все условия для научной деятельности, комфортного обучения и проживания.





