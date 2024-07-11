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18:00, 11 июля 2024 года В Орловской области будут судить троих бывших полицейских Расследование уголовного дела завершилось в Шаблыкинском районе.



Фото: архив

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Орловской области. Они обвиняются в умышленном уничтожении имущества и превышении должностных полномочий.



В состав группы входили бывший начальник пункта полиции Шаблыкинского МО МВД России "Сосковское", двое его подчиненных и местный житель. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемые в ходе конфликта с руководителем одного из охотничьих хозяйств Шаблыкинского района умышленно уничтожили четыре смотровые вышки. Организации был причинен ущерб на общую сумму более 131 тысячи рублей.



Пострадавшая сторона обратилась в правоохранительные органы. Однако полицейские вынесли решение об отказе в возбуждении дела. В дальнейшем это незаконное постановление было отменено.



Проведение следственных и иных процессуальных действий завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





