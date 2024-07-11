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19:30, 11 июля 2024 года Орловец разрабатывает систему для возврата глушенных дронов Ее высоко оценили в Москве.







Орловский инноватор Виталий Гребенник разрабатывает новый способ управления дронами. Его инновационную идею оценили на столичном уровне – в юбилейном конкурсе "Новатор Москвы".



Победители получили премии до полутора миллионов рублей. В числе их оказался и орловец. Ему выписали чек на 100 тысяч. Деньги пойдут на закупку компонентов для беспилотника.

Виталий Гребенник, победитель конкурса "Новатор Москвы": "Мы разрабатываем решение для дронов, чтобы они не терялись при глушении сигналов. Наше решение основано на том, что дрон видит, где он летит, обрабатываем компьютерным зрением дорогу. Таким образом, он может летать, даже если мы его полностью заглушим". На борту дрона будет мощный компьютер с искусственным интеллектом. Он позволит обработать данные о полете в крайних подробностях. Сейчас все это работает в тестовом режиме.





Эльза Ахмедбекова



