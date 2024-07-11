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13:27, 11 июля 2024 года Михаил Вдовин оценил сроки реставрации дома Лизы Калитиной в полтора – два года Первый заместитель председателя облсовета провел встречу с подрядчиком.



Фото со страницы Михаила Вдовина в "ВКонтакте"

Первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин провел встречу с подрядчиком по реставрации дома Лизы Калитиной. После небольшого перерыва работы здесь возобновились.



Сейчас идет разборка здания для последующего обследования деревянных конструкций. Михаил Вдовин предположил, что на реставрацию уйдет от полутора до двух лет. Как подчеркнул депутат, процесс идет под наблюдением попечительского совета.





Артем Ежаков



