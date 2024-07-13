Специалисты из Орловской области дежурят в Троицком районе ЛНР
Сотрудники ресурсоснабжающих организаций консультируют луганских коллег и помогут в случае аварий.
Специалисты ресурсоснабжающих организаций Орловской области помогают Троицкому району Луганской Народной Республики. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Орловские специалисты консультируют луганских коллег и помогут в случае аварий.
Департамент ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения Орловской области уже утвердил график дежурств муниципальных образований региона в поселке Троицком. Это нужно для оперативного устранения коммунальных аварий перед прохождением будущего отопительного сезона.