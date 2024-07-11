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17:30, 11 июля 2024 года

В Змиевке появится памятник участникам локальных военных конфликтов

Его возведут в рамках благоустройства сквера Жадова.

Фото: Татьяна Тимохина

В Змиевке по программе формирования комфортной городской среды завершаются работы по благоустройству общественной территории — сквера Жадова. Площадь территории сквера превышает две тысячи "квадратов", плитки здесь должны уложить на тысяче.

За нее проголосовали в прошлом году жители Свердловского района. Сначала благоустроили часть территории, а сейчас идет второй этап. Сдать его должны к 25 июля.

На этой территории за счет депутатских средств будет установлен памятник участникам локальных военных конфликтов, постамент для него уже залит. Проект разработан архитектором Юрием Черкасовым из Малоархангельска. Здесь будут проходить памятные мероприятия, посвященные участникам всех военных конфликтов, в том числе СВО. Сейчас на передовой находятся более 300 жителей Свердловского района.


Татьяна Тимохина
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