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17:00, 11 июля 2024 года Орловчанка доверила знакомому оплатить счет и лишилась трети миллиона рублей Возбуждено уголовное дело.





В Орле возбуждено уголовное дело о краже 350 тысяч рублей с банковского счета. В преступлении подозревается ее знакомый.



Как рассказали в УМВД России по региону, потерпевшая отдыхала в баре в компании друзей. Орловчанка дала одному из них свой телефон для оплаты счета, но тот перевел треть миллиона рублей своей подруге.



Суда мужчина будет ждать под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



