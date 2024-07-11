Орловчанка доверила знакомому оплатить счет и лишилась трети миллиона рублей

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17:00, 11 июля 2024 года
Орловчанка доверила знакомому оплатить счет и лишилась трети миллиона рублейВозбуждено уголовное дело.
В Орле возбуждено уголовное дело о краже 350 тысяч рублей с банковского счета. В преступлении подозревается ее знакомый.
Как рассказали в УМВД России по региону, потерпевшая отдыхала в баре в компании друзей. Орловчанка дала одному из них свой телефон для оплаты счета, но тот перевел треть миллиона рублей своей подруге.
Суда мужчина будет ждать под подпиской о невыезде.
Артем Ежаков
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