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15:00, 11 июля 2024 года Эдуард Трояновский стал президентом Федерации бокса Орловской области Именитый боксер займется развитием и пропагандированием этого вида спорта в регионе.





Чемпион мира по боксу по версии IBO, чемпион Паназиатской боксерской ассоциации и чемпион Европы по версии WBO Эдуард Трояновский стал президентом Федерации бокса Орловской области. Об этом сообщает мэрия Орла.



Именитый боксер займется развитием и пропагандированием этого вида спорта в регионе.

"Мы будем популяризовать и вовлекать максимальное число детей и подростков в систему подготовки по боксу, организовывать и проводить спортивные мероприятия. Безусловно, обеспечивать условия для успешного выступления сборной команды Орловской области по боксу на соревнованиях различного уровня и содействовать развитию профессионального бокса в Орловской области", – приводит слова Трояновского пресс-служба городской администрации.





Артем Ежаков



