Четыре человека пострадали в ДТП под Орлом

Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
10 июля в районе полудня на Южном подъезде к Орлу произошло серьезное ДТП. По данным регионального управления Госавтоинспекции, водитель "Шевроле Нивы" выехал на встречную полосу и врезался в «Солярис» с дальнейшим столкновением с "Грантой".
Пострадали четыре человека, включая девятилетнюю пассажирку "Соляриса". Ее и водителя "Шевроле" отпустили после осмотра. Травмы водителя "Хендая" и ее пассажира оказались серьезнее – им пришлось лечь в больницу.