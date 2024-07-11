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14:30, 11 июля 2024 года Четыре человека пострадали в ДТП под Орлом Двое госпитализированы.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

10 июля в районе полудня на Южном подъезде к Орлу произошло серьезное ДТП. По данным регионального управления Госавтоинспекции, водитель "Шевроле Нивы" выехал на встречную полосу и врезался в «Солярис» с дальнейшим столкновением с "Грантой".



Пострадали четыре человека, включая девятилетнюю пассажирку "Соляриса". Ее и водителя "Шевроле" отпустили после осмотра. Травмы водителя "Хендая" и ее пассажира оказались серьезнее – им пришлось лечь в больницу.





Артем Ежаков



