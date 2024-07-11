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13:00, 11 июля 2024 года Орловчанка нашла отдушину от тяжелой болезни в готовке тортов К любому заказу Елена Голикова подходит творчески.







Орловчанка Елена Голикова нашла отдушину от тяжелой болезни в готовке тортов и капкейков.



Раньше она работала воспитателем в детском садике, но после рождения собственного ребенка судьбу изменила болезнь – заболела нога, началась хромота, и в один момент Елена упала. Диагноз – аневризма.



Как только орловчанка начала самостоятельно передвигаться, то решила найти занятие по душе и по силам. Сначала пекла торты для мужа и дочки, потом стала работать на заказ. К любому заказу подходит творчески, учитывая пожелания по составу, форме и декору





Татьяна Тимохина



