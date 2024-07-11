В Орловской области в Оку выпустили молодняк стерляди и сазана

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12:30, 11 июля 2024 года
В Орловской области в Оку выпустили молодняк стерляди и сазанаМероприятие провели в преддверии Дня рыбака.
8 июля – накануне Дня рыбака – в Оку в Шахово выпустили шесть тысяч молоди стерляди и пять тысяч молоди сазана. Молодь вырастили на Орловском осетровом рыборазводном заводе. Июль – лучшее время для новых обитателей Оки. Мальки успеют набрать вес для зимовки.
Мероприятие провели для компенсации вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания. Выпустили мальков ребята из «Движения первых» и волонтеры, которые регулярно расчищают русла рек.
Сегодня стерлядь занесена в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Рыбакам за подобный улов грозит уголовная ответственность.
В целом работа по зарыблению Оки уже приносит свои плоды.
Александр Хатунцов, начальник Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству: "В этом году уже на территории Калужской области стерлядь исключили из Красной книги. Сейчас планируется попробовать разрешение любительского рыболовства стерляди, но это очень сложно, потому что по всей территории Красная книга, а на отдельном участке это возможно. Браконьеры будут легализовывать свою рыбу, так что к этому вопросу надо внимательно подойти".
Анна Вайсергисер