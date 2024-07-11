В Орловской области в Оку выпустили молодняк стерляди и сазана

Мероприятие провели в преддверии Дня рыбака.

8 июля – накануне Дня рыбака – в Оку в Шахово выпустили шесть тысяч молоди стерляди и пять тысяч молоди сазана. Молодь вырастили на Орловском осетровом рыборазводном заводе. Июль – лучшее время для новых обитателей Оки. Мальки успеют набрать вес для зимовки.



Мероприятие провели для компенсации вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания. Выпустили мальков ребята из «Движения первых» и волонтеры, которые регулярно расчищают русла рек.



Сегодня стерлядь занесена в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Рыбакам за подобный улов грозит уголовная ответственность.



В целом работа по зарыблению Оки уже приносит свои плоды.