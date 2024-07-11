четверг 11.07.2024 15:11:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:30, 11 июля 2024 года

В Орловской области в Оку выпустили молодняк стерляди и сазана

Мероприятие провели в преддверии Дня рыбака.



8 июля – накануне Дня рыбака – в Оку в Шахово выпустили шесть тысяч молоди стерляди и пять тысяч молоди сазана. Молодь вырастили на Орловском осетровом рыборазводном заводе. Июль – лучшее время для новых обитателей Оки. Мальки успеют набрать вес для зимовки.

Мероприятие провели для компенсации вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания. Выпустили мальков ребята из «Движения первых» и волонтеры, которые регулярно расчищают русла рек.

Сегодня стерлядь занесена в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Рыбакам за подобный улов грозит уголовная ответственность.

В целом работа по зарыблению Оки уже приносит свои плоды.
Александр Хатунцов, начальник Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству: "В этом году уже на территории Калужской области стерлядь исключили из Красной книги. Сейчас планируется попробовать разрешение любительского рыболовства стерляди, но это очень сложно, потому что по всей территории Красная книга, а на отдельном участке это возможно. Браконьеры будут легализовывать свою рыбу, так что к этому вопросу надо внимательно подойти".



Анна Вайсергисер
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.