В Мценске залатают дороги

На Госзакупках объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на ямочный ремонт асфальтового полотна на проезжей части автодорог общего пользования местного значения города Мценска. Начальная цена превышает 17,1 миллиона рублей. Заявок ждут до 18 июля.
Контракт будет действовать по 1 марта 2025-го года. Гарантия на работу составит год. Будет использоваться горячая асфальтобетонная смесь. Соглашение заключается в рамках обслуживания и содержания автодорог. Перечень подлежащих ремонту участков определяется заявкой заказчика.