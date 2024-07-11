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9:30, 11 июля 2024 года Работы в "Дворянском гнезде" практически завершены Осталось сделать последние штрихи.



Фото со страницы Михаила Вдовина в "ВКонтакте"

Работы в орловском сквере "Дворянское гнездо" практически завершены. Об этом рассказал первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин. На объекте осталось сделать последние штрихи: покрасить лестницу, высадить цветы на центральную клумбу и закончить другие мелкие работы.

"На мой взгляд, получилось хорошо и в соответствии с нашей концепцией. Однако последнее слово за приемочной комиссией", – отметил Вдовин. По словам депутата, в дальнейших планах благоустройства – оборудование пристани для проката лодок и строительство моста через овраг в парк Победы.





Артем Ежаков



