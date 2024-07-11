Работы в "Дворянском гнезде" практически завершены
Осталось сделать последние штрихи.
Фото со страницы Михаила Вдовина в "ВКонтакте"
Работы в орловском сквере "Дворянское гнездо" практически завершены. Об этом рассказал первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин. На объекте осталось сделать последние штрихи: покрасить лестницу, высадить цветы на центральную клумбу и закончить другие мелкие работы.
"На мой взгляд, получилось хорошо и в соответствии с нашей концепцией. Однако последнее слово за приемочной комиссией", – отметил Вдовин.
По словам депутата, в дальнейших планах благоустройства – оборудование пристани для проката лодок и строительство моста через овраг в парк Победы.