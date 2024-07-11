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8:45, 11 июля 2024 года В Орле возбудили новое дело о хищении на Красном мосту В нем фигурирует "УПМК-22".





В Орле возбуждено уголовное дело о хищении более 113 миллионов рублей, выделенных на завершение реконструкции Красного моста. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



В марте 2022-го года на завершение работ был заключен контракт с ООО "УПМК-22".

"В нарушение требований законодательства заказчику подрядчиком предоставлены акты о выполнении отдельных видов работ, содержащие заведомо ложные сведения о завышенной стоимости приобретенного строительного материала", – заявили в ведомстве. Прокуратура следит за ходом расследования.





Артем Ежаков



