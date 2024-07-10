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21:00, 10 июля 2024 года Три орловских проекта получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив От Орловской области было подано 45 заявок.







Более 6 тысяч проектов уже реализованы по всей стране при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2024-м от Орловской области было подано 45 заявок, три стали победителями. Общественность узнает о них уже осенью.



С участниками государственной поддержки встретилась съемочная группа ГТРК "Орел". Среди них – команда орловских дайверов, которая продолжает покорять подводный мир Ладожского озера. Как и в прошлом году исследования ведутся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Предпремьерный показ нового документального фильма, созданного орловскими дайверами при содействии ГТРК "Орел", состоится в сентябре 2024-го. Главным героем ленты станет баржа, затонувшая осенью 1943 года.





Юлия Опанасюк



