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20:00, 10 июля 2024 года В микрорайоне Зареченский в Орле появится третий выезд Он станет спасением от пробок.







В Орле продолжается строительство третьего выезда из микрорайона Зареченский. Новое дорожное покрытие уложат на участке от улицы Зеленина до улицы Царев Брод. В настоящее время работы ведутся на улице Витольда Почернина.



Новая дорога протяженностью около 850 метров и шириной 7 метров не только сократит время в пути, но и значительно облегчит жизнь местных жителей. На реализацию проекта выделено более 200 миллионов рублей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".



Забыть об утренних и вечерних пробках жители микрорайона смогут с лета 2025 года. Средняя расчетная скорость движения по новой дороге составит 50 км/ч.





Эльза Ахмедбекова



