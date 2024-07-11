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11:00, 11 июля 2024 года В Орле наградили победителей "Диктанта Победы" Почетные грамоты и подарки вручили Леонид Музалевский и Михаил Вдовин.



Фото: архив

В Штабе общественной поддержки в Орле чествовали победителей, участников и организаторов международного исторического диктанта, посвященного событиям Великой Отечественной войны. Почетные грамоты и подарки региональным победителям и организаторам площадок "Диктанта Победы" вручили спикер областного Совета Леонид Музалевский и руководитель Штаба общественной поддержки Михаил Вдовин. Благодарность также получил коллектив ГТРК "Орел" за активное освещение акции. Награды вручили и представителям лучших школьных музеев региона. "Диктант Победы" - это международная акция, которая дает возможность жителям России и других стран проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Акция стартовала в 2019 году и собрала более двух миллионов участников из 89 регионов России и 61 страны мира.





