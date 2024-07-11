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19:00, 11 июля 2024 года Герои СВО из Орловской области расскажут молодежи о своих подвигах 10 июля стартовала Всероссийская акция "Служу Отечеству".



Фото: архив

Фонд "Защитники Отечества" и Российское общество "Знание" запустили федеральную акцию "Служу Отечеству", посвященную патриотическому воспитанию молодежи. Ее главная цель - сделать так, чтобы ветераны СВО рассказали о своих подвигах и о том, почему они встали на защиту Родины. Акция будет проходить в различных форматах, включая лекции в рамках проекта "Знание. Герои", уроки мужества в детских лагерях и другие мероприятия по патриотическому воспитанию. Уже определены лекторы в регионах России, среди которых известные военные корреспонденты.



Заместитель министра обороны России Анна Цивилева отметила, что сейчас формируется новая система патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют ветераны СВО. Они, как никто другой, могут донести до подрастающего поколения правду о подвиге, Родине и мужестве.





