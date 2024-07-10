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14:30, 10 июля 2024 года Прокурор Орловской области проверил ход достройки "Титаника" Алексею Тимошину показали готовые работы.







Прокурор Орловской области Алексей Тимошин проверил ход достройки "Титаника". Ведомство регулярно проводит такие инспекции.



В данный момент готово больше 50% строительных работ. Установлены несущие конструкции, сделана стяжка полов, на верхних этажах и в подвале выполнен демонтаж внутренних перегородок, смонтированы коммуникации. В здании уже действуют лифты.



В многопрофильном медицинском центре будет порядка 20 отделений, в том числе стационар на 500 мест, своя лаборатория, кабинеты для обучения медиков.



Основная отделка начнется уже в сентябре, а сейчас идет согласование на поставку медоборудования. Полностью оснастить "Титаник" медтехникой должны до начала 2026-го года.





Татьяна Тимохина



