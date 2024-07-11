Главная » Новости



10:30, 11 июля 2024 года В Орловской области больше тысячи подростков трудоустроены службой занятости Подработать можно с 14 лет.





В Орловской области более 1000 подростков были трудоустроены службой занятости. Официальное трудоустройство по программе временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время возможно с наступлением паспортного возраста — 14 лет.

1250 ребят работают в районах Орловской области на благоустройстве территорий городских и муниципальных округов. В областном центре они зарабатывают деньги сборщиками на предприятии сувенирно-рекламной продукции, официантами в одном из орловских ресторанов, укладчиками-упаковщиками в крупном торговом центре, подсобными рабочими на промышленных предприятиях.



Летом в Орле есть возможность поучаствовать в самом популярном у ребят виде занятости — экологических отрядах. Приём документов на август стартует 27 июля.





Маргарита Дружбина



