В Орловской области до конца года модернизируют восемь почтовых отделений

Развитие в этом направлении обсудили губернатор Андрей Клычков, директор макрорегиона "Центр" "Почты России" Ксения Ефимова и директор регионального управления федеральной почтовой связи Илья Кравцов.

Губернатор Андрей Клычков обсудил с директором макрорегиона "Центр" "Почты России" Ксенией Ефимовой и директором управления федеральной почтовой связи Орловской области Ильей Кравцовым вопросы о развитии сети почтовых отделений в Орловской области, особенно в сельской местности.



Темпы модернизации почтовых отделений выросли по сравнению с 2022-м годом в четыре раза. Если в 2022-м году модернизировали три почтовых отделения на сумму 10,6 миллиона рублей, то в 2024-м планируется модернизировать восемь на сумму 43 миллиона рублей.



Губернатор поблагодарил почтовое ведомство за помощь в отправке почтовых отправлений в зону СВО. Совместно с Министерством обороны управлением федеральной почтовой связи Орловской области принято и отправлено на передовую более 1600 посылок.



Орловцы по-прежнему оплачивают некоторые коммунальные и налоговые платежи в отделениях почты. В прошлом году здесь обработали порядка 5,7 миллиона таких платежей.