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12:30, 10 июля 2024 года Глазуновского чиновника осудят за игнорирование дома с признаками аварийности Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.





Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области передано в суд дело первого заместителя главы администрации Глазуновского района. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.



Как считает следствие, обвиняемый, будучи ответственным за расселение аварийного жилья в Глазуновке, знал, что один из домов имеет признаки аварийности, но не организовал работу комиссии для оценки соответствия жилья установленным требованиям и проверки его состояния.



Также мужчина подписал заключение, содержащее ложные сведения о необходимости только ремонта кровли, зная, что заседание комиссия не проводила и такого решения не выносила.



Обвиняемый нарушил жилищные права 17 проживающих в доме граждан, включая несовершеннолетних и инвалидов.



Мужчина полностью признал вину, сообщили в СУ СК России по региону.



Как добавили в прокуратуре, дом все же признали аварийным, идет работа по переселению.









Артем Ежаков



