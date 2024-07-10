Глазуновского чиновника осудят за игнорирование дома с признаками аварийности

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12:30, 10 июля 2024 года
Глазуновского чиновника осудят за игнорирование дома с признаками аварийностиЕму вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
Видео: СУ СК России по Орловской области
В Орловской области передано в суд дело первого заместителя главы администрации Глазуновского района. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
Как считает следствие, обвиняемый, будучи ответственным за расселение аварийного жилья в Глазуновке, знал, что один из домов имеет признаки аварийности, но не организовал работу комиссии для оценки соответствия жилья установленным требованиям и проверки его состояния.
Также мужчина подписал заключение, содержащее ложные сведения о необходимости только ремонта кровли, зная, что заседание комиссия не проводила и такого решения не выносила.
Обвиняемый нарушил жилищные права 17 проживающих в доме граждан, включая несовершеннолетних и инвалидов.
Мужчина полностью признал вину, сообщили в СУ СК России по региону.
Как добавили в прокуратуре, дом все же признали аварийным, идет работа по переселению.
Артем Ежаков