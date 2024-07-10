Орловскому священнику вручили Орден Великого князя Сергия Александровича
Награду передали протоиерею Михаилу Жаркову.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
Доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов вручил почетный знак "Орден Великого князя Сергия Александровича" от Императорского палестинского православного общества и Губернаторскую юбилейную медаль священнику Свято-Введенского женского монастыря – протоиерею Михаилу Жаркову.
9 июля в монастыре отметили престольный праздник храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. После литургии и крестного хода Михаила Жаркова поздравили с 45-летием и вручили медали, сообщили в Орловской митрополии.