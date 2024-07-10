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11:23, 10 июля 2024 года В Орле открылась фотовыставка о детских приключениях На снимках — счастливые моменты, которые ребята пережили в музее космонавтики, аэротрубе и на глубине.





На бульваре Победы в Орле в рамках проекта 1XPEDITION открылась фотовыставка "Подводный космос. Дайвинг детям". 100 фотошедевров рассказывают о том, как дети, оставшиеся без попечения родителей, посетили музей космонавтики, полетали в аэротрубе, попробовали себя в дайвинге.



Фотограф, который запечатлел юных орловцев — Виктория Овчинникова, выпускница ОГИК и сотрудник ГТРК "Орел".



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Юлия Опанасюк



