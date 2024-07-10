Интенсивность заболеваемости COVID-19 и ОРВИ на Орловщине названа низкой

Число пациентов снизилось.



Такую же оценку специалисты дают распространению COVID-19. На минувшей неделе им заболели 14 человек – на семь меньше позапрошлой.



В данный момент на территории области циркулируют риновирусы и сезонные коронавирусы.