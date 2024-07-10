Интенсивность заболеваемости COVID-19 и ОРВИ на Орловщине названа низкой
Число пациентов снизилось.
С 1 по 7 июля в Орловской области к медикам с симптомами ОРВИ обратились 1542 человека. Это на 102 случая меньше позапрошлой семидневки. Доля пациентов в возрасте до 14 лет сейчас составляет 58,2%. Эта цифра стала немного меньше. В целом, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями региональный Роспотребнадзор оценивает как низкую.
Такую же оценку специалисты дают распространению COVID-19. На минувшей неделе им заболели 14 человек – на семь меньше позапрошлой.
В данный момент на территории области циркулируют риновирусы и сезонные коронавирусы.