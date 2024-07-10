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15:00, 10 июля 2024 года Часть улицы Цветаева в Орле отремонтируют до 15 августа Подрядчиком стало ООО "Дорстройобъединение".





В Орле отремонтируют часть автодороги по улице Цветаева. Рабочие обновят участок от Полесской до Наугорского шоссе.



По результатам электронного аукциона подрядчиком выбрано ООО "Дорстройобъединение". Оно предложило сделать дорогу за 14,4 миллиона рублей.



Начальная цена составляла 15,7 миллиона. На контракт также претендовали еще две фирмы, но они назвали цену больше, нежели "Дорстройобъединение".



Подрядчик обязуется сделать ремонт до 15 августа 2024 года. Гарантия на объект составит пять лет. Гарантия на нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиками прописана сроком на полгода.





Артем Ежаков



